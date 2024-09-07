"Ливерпуль" сообщил о смерти Рона Йейтса

В возрасте 86 лет из жизни ушел бывший капитан "Ливерпуля" Рон Йейтс.

Йейтс был частью "Ливерпуля", который под руководством Билла Шенкли выиграл второй дивизион в 1962 году.



Впоследствии Рон выиграл с "Ливерпулем" два титула высшего дивизиона, Кубок Англии и три Суперкубка Англии, чем помог "красным" утвердиться одним из самых успешных клубов в стране.



Всего экс-защитник сборной Шотландии сыграл 454 матча за "Ливерпуль" до своего ухода на роль играющего тренера в "Транмир" в 1971 году.



Более 400 из этих матчей Йейтс провел в качестве капитана "Ливерпуля", и по этому показателю Рона опережает только Стивен Джеррард.



В 1986 году Йейтс вернулся в "Ливерпуль" в качестве ведущего скаута и трудился в этой роли до своего ухода на пенсию в 2006 году. В январе 2024 у Рона была диагностирована болезнь Альцгеймера, сообщает BBC.