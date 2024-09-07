Холанд близок к новому контракту с "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд близок к подписанию нового контакта со своим клубом на улучшенных условиях.

Холанд выдающимся образом выступает за "Сити", забив 97 голов в 102 матчах после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов летом 2022.



24-летний норвежец выиграл с "Сити" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, а также дважды брал "Золотую бутсу" английского первенства.



Действующий контракт Холанда истекает только в 2027 году, однако "Сити" хочет наградить своего бомбардира повышением зарплаты — сейчас базовый оклад Эрлинга составляет 375,000 фунтов в неделю, но благодаря бонусам игрок получает около 850,000 фунтов каждые семь дней.



Вместе с тем испанское издание Marca ожидает, что новый контракт будет содержать пункт, позволяющий Холанду реализовать свою мечту и беспрепятственно уйти в "Реал" в будущем. Похожим образом Эрлинг покинул Дортмунд два года назад.



"Реал" сохраняет интерес к Холанду, хотя и не рассматривает Эрлинга своей приоритетной целью прямо сейчас, едва подписав в нападение Килиана Мбаппе.