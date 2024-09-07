Саттон считает, что Тен Хагу пока не грозит увольнение

Бывший нападающий "Блэкберна", "Челси" и "Селтика" Крис Саттон считает, что Эрику Тен Хагу пока не грозит увольнение, однако главный тренер "Манчестер Юнайтед" должен начать демонстрировать прогресс.

Избежав увольнения минувшим летом, после домашнего поражения 0:3 от "Ливерпуля" Тен Хаг снова столкнулся со шквалом спекуляций насчет своего будущего.



Саттон пока не видит у "Юнайтед" признаков прогресса, но считает, что у Тен Хага еще есть время для исправления ситуации.



"Это уже его третий сезон, и людям до сих пор неясно, что из себя представляет "Манчестер Юнайтед". Это главная проблема Тен Хага".



"Если они смогут контролировать матчи против команд топ-уровня, это стало бы прогрессом для них в этом сезоне, потому что в прошлом сезоне мы этого особо не наблюдали, и пока это не изменилось".



"Они должны были расстаться в конце прошлого сезона, но они решили по-другому. Они не собираются увольнять его прямо сейчас, потому что было бы глупо так поступить после того, как они оказали ему доверие".



"Но нет сомнений, что теперь он под прицелом и под огромным давлением", — сообщил Саттон BBC.