"Реал" интересуется Салиба

Испанский "Реал" проявляет огромный интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба.

В 2019 году "Арсенал" приобрел Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов, причем своего дебюта за "канониров" Вильям был вынужден ждать до августа 2022.



Это ожидание стоило того, потому что 23-летний француз заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге и сейчас оценивается в 100 млн. фунтов.



Как сообщает TBR Football в эксклюзивном материале, "Реал" на регулярной основе просматривает Салиба. В очередной раз представитель гранда Ла Лиги присутствовал на трибунах во время победного для "Арсенала" матча против "Астон Виллы" (0:2), когда Вильям был великолепен.



"Реал" готов крупно потратиться для усиления центра обороны и, помимо Салиба, также следит за Лени Йоро из "Манчестер Юнайтед" и Антониу Силвой из "Бенфики".