Кейн заявил, что не только он не оправдал ожиданий на Евро-2024

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что не он один не оправдал ожиданий на Евро-2024.

В своем дебютном сезоне за "Баварию" Кейн стал лучшим бомбардиром среди всех европейских лиг, однако Харри не смог перенести эту форму на Евро-2024.



И хотя англичане достигли финала Евро-2024, уступив там Испании, Кейн соглашается, что он и его партнеры по национальной команде не показали своей лучшей игры на турнире в Германии.



"Во время Евро было много разговоров насчет меня и моего состояния, но я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме".



"Провели ли мы матчи так, как я хотел их провести? Нет, не особо, но я думаю, многие из нас сыграли ниже своего уровня в плане индивидуальных действий".



"Мы крайне хорошо потрудились, достигнув финала. Думаю, это стало возможно в основном благодаря командному духу и сплоченности, которые мы развили за последние годы, но когда это складывается не так, как вы хотели, всегда есть нечто, на что можно указать и что можно обвинить".



"Это был тяжелый турнир. Мы выигрывали матчи и продвигались вперед, но мы знали, что играем не так хорошо, как на других турнирах или в матчах перед турниром".



"На протяжении турнира немало наших игроков играли ниже своего уровня в индивидуальном плане — и я в их числе".



"У нас возникли сложности с тем, чтобы нащупать ритм и последовательность по ходу турнира, а когда ты оказываешься в плей-офф, то все решают настолько маленькие детали, что ты не думаешь ни о чем другом, кроме того, чтобы выйти в следующий раунд".



"Мы крайне хорошо потрудились, достигнув турнира, потому что в борьбе оставалось несколько хороших команд, но мы все равно достигли еще одного финала Евро".



"В том финальном матче против Испании нам противостояла хорошо организованная команда. Команда, которая играла в лучший раскрепощенный футбол на турнира. В конце концов мы поплатились за это", — цитирует Кейна Daily Mail.