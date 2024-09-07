Карсли не будет петь гимн в матче сборных Ирландии и Англии

Временно исполняющий обязанности сборной Англии Ли Карсли заявил, что не будет петь гимн перед матчем Лиги Наций против Ирландии.

Весьма иронично, что свой путь в качестве временщика английской сборной 50-летний Карсли начнет в Ирландии, которую он сам представлял на международном уровне, когда был игроком.



Однако гимн ни той, ни другой страны Карсли исполнять в Дублине в субботу не собирается — мысли Ли будут о другом.



"У меня всегда были сложности с исполнением гимна, еще когда я играл за сборную Ирландии".



"Эта пауза между разминкой, когда ты выходишь на поле и возникает задержка из-за гимнов... Прежде я никогда не пел гимн. Я всегда был по-настоящему сосредоточен на игре, на своих первых действиях в матче. Я не хотел, чтобы в этот период мой разум отвлекался на что-либо".



"Я был по-настоящему сосредоточен на футболе и я взял это с собой, когда стал тренировать".



"В матчах молодежной сборной U-21 тоже исполняется национальный гимн, но в тот момент я уже в игровом режиме. Я думаю о том, какое построение займет противник и какими будут наши первые действия в матче".



"Я полностью уважаю оба гимна и понимаю, как много они значат для обеих стран", — цитирует Карсли Daily Mail.