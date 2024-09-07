Магуайр и Грилиш выйдут в старте сборной Англии против Ирландии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш должны выйти в стартовом составе сборной Англии на первый матч после финала Евро-2024.

Матчем против Ирландии в Дублине в субботу англичане начнут свой путь в Лиге Наций. Это будет их первая игра с тех пор, как они были биты Испанией в финале Евро-2024 в июле.



Также это будет первый для англичан матч при временно исполняющем обязанности главного тренера Ли Карсли, который принял на себя управление сборной после ухода Гарета Саутгейта.



И Daily Mirror утверждает, что Карсли планирует оказать доверие двум игрокам, которых Саутгейт не взял на Евро-2024. Речь идет о 31-летнем Магуайре и 28-летнем Грилише.



Магуайр был вынужден пропустить Евро-2024 из-за травмы, тогда как Грилиш остался вне заявки англичан на турнир после неважного сезона за "Сити".



"Он — лидер. Он подает пример в плане подготовки на поле и за его пределами. Его мастерство можно увидеть даже на наших тренировках, и я ожидаю увидеть это в матче".



"Думаю в матчах с его участием, которые я видел, он становился сильнее по ходу игры. Разумеется, он не играл в последнем матче "Манчестер Юнайтед", но он приехал на сбор в очень, очень хорошем физическом состоянии".



"А также душевном. Он хорош на поле и за его пределами. Он уже давно в сборной и дает ей то, что я хочу и ожидаю", — сообщил Карсли.