Калафьори получил травму в сборной Италии

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори получил травму в матче за сборную Италии.

22-летний Калафьори успел отметиться только двумя появлениями на замену за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" за 42 миллиона фунтов.



Когда Калафьори снова сможет сыграть за "Арсенал", пока неясно, потому что Риккардо получил повреждение в победном для Италии товарищеском матче против Франции в пятницу вечером (1:3).



Калафьори пострадал после того, как Усман Дембеле задел его сзади шипами по ноге во время падения. Риккардо попытался продолжить игру, но спустя несколько минут все же был заменен, сообщает BBC.