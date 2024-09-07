Анонс матча Ирландия — Англия

Сборная Англии начнет свой путь в Лиге Наций выездным матчем против соседей из Ирландии.

Это будет всего лишь второй визит английской сборной в Дублин после вошедших в историю беспорядков на "Лэнсдаун Роуд" в 1995 году, когда британское дерби было остановлено на 27-й минуте из-за творившегося на стадионе хаоса.



Англия впервые выступит в Лиге B свежего турнира УЕФА, при этом занимая в рейтинге сборных четвертое место — на 54 строчки выше ирландцев.



Это будет первый для англичан матч после поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024 14 июля. Спустя два дня после игры в Берлине Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера "трех львов".



FA до сих пор не определилась с постоянной заменой Саутгейту, поэтому англичан в Дублин везет родившийся в Бирмингеме Карсли, бывший полузащитник сборной Ирландии, за которую Ли провел 40 матчей.



Однако Карсли — не единственный из лагеря англичан, кто когда-то представлял Ирландию. Декланд Райс успел провести три товарищеских матча за ирландцев, а Джек Грилиш играл за Ирландию на юношеском уровне.



- Предыдущий раз эти сборные встречались в товарищеском матче во время пандемии коронавируса в 2020 году. Англичане тогда выиграл 3:0, одержав свою первую победу над Ирландией с 1985 года.



- Однако в официальных матчах ирландцы не проигрывают Англии с 1980 года: победа на Евро-1988 и три ничьи.



- Ирландия выиграла только два из 10 своих последних матчей.



- Во время своей предыдущей кампании в Лиге Наций англичане заняли последнее место в группе, набрав лишь три очка против Германии, Венгрии и Италии.



Относительно своей оригинальной заявки из 26 имен англичане недосчитались Фила Фодена, Коула Палмера и Олли Уоткинса, которые вернулись в свои клубы на лечение. Ожидается, что Харри Магуайр составит пару центральных защитников с Марком Гехи, а Трент Александер-Арнольд и Леви Колуилл расположатся на флангах обороны. Надеются выйти с первых минут и Джек Грилиш, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Гордон.



Лига Наций. Лига B. Группа 2

Сборная Ирландии — сборная Англии

Дублин. Стадион "Авива". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз