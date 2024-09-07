Clearlake не собирается продавать свою долю в "Челси"

Частная инвестиционная компания Clearlake Capital не собирается продавать свою долю в "Челси".

В мае 2022 Clearlake, принадлежащая Бехдаду Эгбали и Хосе Фелисиано, и Тодд Бели с партнерами приобрели "Челси" у Романа Абрамовича.



Недавно появились слухи, что Clearlake, которая является ведущим акционером "Челси" с долей в 61.5 процентов, может продать свои ценные бумаги, однако The Telegraph это отрицает.



В последнее время отношения Clearlake и Бели действительно ухудшились, но все равно остаются профессиональными.



На данной стадии никаких переговоров о продаже акций Clearlake не ведется, особенно инвесторам снаружи. Более того, Clearlake даже готова рассмотреть возможность покупки долей Бели, Хансйорга Висса и Марка Уолтера, каждый из которых владеет примерно 13 процентами.



Добавим, в 2027 году у Clearlake появится право назначить в "Челси" своего президента. Сейчас эту должность занимает лично Бели.