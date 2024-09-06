"Сити" встретится с Бенжаменом Менди в суде в октябре

В следующем месяце "Манчестер Сити" встретится со своим бывшим защитником Бенжаменом Менди в суде.

Менди выступал за "Сити" после своего перехода из "Монако" за 52 миллиона фунтов в 2017 году, став самым дорогим защитником в истории Премьер-Лиги в то время, однако в 2021 году Бенжамен был арестован по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.



С того момента "Сити" перестал выплачивать зарплату Менди по контракту, истекшему в 2023 году.



В июле 2023 суд присяжных признал Менди невиновным в изнасилованиях и попытках изнасилования, после чего Бенжамен обратился с иском к "Сити" в трудовой трибунал.



Как сообщает Sky Sports, рассмотрение этого иска начнется в октябре. 30-летний француз, ныне выступающий за "Лорьян", хочет получить от "Сити" свою невыплаченную зарплату.