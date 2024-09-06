Клопп появится на бровке впервые после ухода из "Ливерпуля"

Юрген Клопп Юрген Клопп готовится к своему первому появлению на бровке после ухода с поста главного тренера "Ливерпуля".

Чуть более трех месяцев назад у Клоппа состоялось эмоциональное прощание с "Ливерпулем", который он тренировал с 2015 года.

Как он и обещал, Клопп по-прежнему находится в творческом отпуске, но это не помешало Юргену временно вернуться в расположение дортмундской "Боруссии", другого своего бывшего клуба.

В ближайшую субботу на "Сигнал Идуна Парк" состоится благодарственный матч в честь легенд "Боруссии" Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски, и как раз Клопп возглавит одну из команд.

11 лет назад Пищек и Блащиковски помогли "Боруссии" достичь финала Лиги Чемпионов, где подопечные Клоппа уступили "Баварии".


Метки Боруссия, Клопп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 22:00

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