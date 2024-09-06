Клопп появится на бровке впервые после ухода из "Ливерпуля"

Юрген Клопп готовится к своему первому появлению на бровке после ухода с поста главного тренера "Ливерпуля".

Чуть более трех месяцев назад у Клоппа состоялось эмоциональное прощание с "Ливерпулем", который он тренировал с 2015 года.



Как он и обещал, Клопп по-прежнему находится в творческом отпуске, но это не помешало Юргену временно вернуться в расположение дортмундской "Боруссии", другого своего бывшего клуба.



В ближайшую субботу на "Сигнал Идуна Парк" состоится благодарственный матч в честь легенд "Боруссии" Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски, и как раз Клопп возглавит одну из команд.



11 лет назад Пищек и Блащиковски помогли "Боруссии" достичь финала Лиги Чемпионов, где подопечные Клоппа уступили "Баварии".