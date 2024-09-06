УЕФА оштрафовал "Астон Виллу"

"Астон Вилла" была оштрафована УЕФА на 60,000 евро (50,640) фунтов за задержку с предоставлением финансовой информации.

Соответствующее решение вынесла Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body), сообщает Sky Sports.



За аналогичную провинность также был наказан французский "Марсель" — штрафом втрое меньше.



В этом сезоне "Вилла" представляет Англию в Лиге Чемпионов. Это стало возможно благодаря тому, что прошлую кампанию команда Унаи Эмери завершила на четвертом месте в Премьер-Лиге.



С прошлого сезона УЕФА ввел в действие новые правила финансового фейр-плей, которые позволяют клубам тратить на трансферы и зарплаты не более 90 процентов от заработанного. Никто из участников еврокубков этот лимит, который будет снижен до 80 и затем до 70 процентов, не нарушил.