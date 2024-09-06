Шерингем раскритиковал трансферную политику "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем раскритиковал трансферную политику клуба с "Олд Траффорд".

Минувшим летом "Юнайтед" потратил около 200 миллионов фунтов на пятерых игроков, однако это не те приобретения, которые хочет видеть Шерингем.



Обладатель требла 1999 года считает, что "Юнайтед" должен приглашать больших игроков и лидеров, а не просто добротных футболистов, которые будут подолгу адаптироваться к Премьер-Лиге.



"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" должен был действовать, когда становились доступны большие игроки".



"Я уже говорил это прежде, но Деклан Райс был доступен прошлым летом, Харри Кейн — тоже... "Юнайтед" ничуть не был близок к подписанию этих игроков, а ведь это большие игроки, большие английские игроки. "Юнайтед" должен претендовать на них и приглашать их".



"Это как Рио Фердинанды и Уэйны Руни прежних лет. Эти парни знают игру насквозь, поэтому ты должен действовать и обновлять трансферные рекорды ради них".



"Харри Кейн является тому примером. Вы заранее знаете, что получите от него. Они являются лидерами на поле, и каждый следует за ними. Но "Манчестер Юнайтед" даже не упоминается, когда речь идет об этих игроков, и это проблема".



"У "Манчестер Юнайтед" нет лидеров. Они обладают добротными игроками, но каждый заботится о себе сам, и так не построить футбольную команду. Тебе нужны лидеры, за которыми следуют, и у них их просто нет".



"Они купили Расмуса Хейлунда в прошлом году и затем то же самое сделали этим летом с Джошуа Зиркзее. Они могут быть хорошими мелкими игроками, но как долго они будут привыкать к Премьер-Лиге? Сколько там потребуется Зиркзее, шесть месяцев? Может быть, дольше? У тебя как у тренера нет такого времени, тебе нужны проверенные игроки, которые будут делать работу для тебя и попутно помогать другим игрокам".



"Все эти игроки, которых они продолжают покупать... Знаете, Де Лигт — это нормально, он может быть славным игроком, но у них есть Харри Магуайр, которые может делать работу очень похожим образом. Мне хочется спросить: что вы творите? Кого вы покупаете?"



"Пойдите и потратьтесь на стоящих игроков. На тех, про кого ты знаешь, что они будут делать свою работу каждую неделю. Де Лигт сменил уже несколько клубов. Почему они отпускают его? Он не игрок топ-уровня", — цитирует Шерингема Daily Mirror.