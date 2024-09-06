Тухель был в шаге от договоренности с "Юнайтед"

Томас Тухель Немецкий футбольный экспер Марсель Рейф заявил, что бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель был в шаге от договоренности с "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Как известно, проанализировав прошлый сезон, "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага и даже продлил с Эриком контракт на один год.

Однако это не секрет, что "Юнайтед" вел переговоры с другими специалистами, и ближе всех к тому, чтобы сместить Тен Хага, был Тухель.

"Я бы поставил на то, что Тухель заменит Тен Хага".

"Недавно я снова разговаривал с кое-кем, кто очень близок к этому. Они довольно далеко продвинулись, почти договорились", — сообщил Рейф Bild.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 19:00

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