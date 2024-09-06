Тухель был в шаге от договоренности с "Юнайтед"

Немецкий футбольный экспер Марсель Рейф заявил, что бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель был в шаге от договоренности с "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Как известно, проанализировав прошлый сезон, "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага и даже продлил с Эриком контракт на один год.



Однако это не секрет, что "Юнайтед" вел переговоры с другими специалистами, и ближе всех к тому, чтобы сместить Тен Хага, был Тухель.



"Я бы поставил на то, что Тухель заменит Тен Хага".



"Недавно я снова разговаривал с кое-кем, кто очень близок к этому. Они довольно далеко продвинулись, почти договорились", — сообщил Рейф Bild.