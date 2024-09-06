Гравенберх: "Слот вселяет в меня уверенность"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх объяснил свою отличную форму в этом сезоне при главном тренере Арне Слоте.

Гравенберх выходил в стартовом составе на все три первых матча "Ливерпуля" в этом сезоне, с лучшей стороны проявив себя в качестве опорника.



Гравенберх соглашается, что его дела идут хорошо. 22-летнему голландцу помогает то, что Слот имеет ясный план в отношении него и вселяет в него уверенность.



"Если честно, я просто чувствую себя хорошо в своей шкуре. Но есть ли причина для этого? Да, мои дела в клубе идут хорошо. Я просто делаю свое дело, и сейчас у меня хорошо получается".



"Сейчас он (Слот) вселяет в меня уверенность. Он просто позволяет мне выходить в старте. И это довольно хорошо работает".



"Разумеется, будучи игроком, ты хочешь играть минуты. И чувство уверенности имеет к этому прямое отношение. С этой уверенностью я чувствую себя комфортнее и, получая минуты, играю только лучше".



"Он (Слот) хороший тренер. Он знает, чего хочет. У него есть ясный план. Пока что мы по-настоящему хорошо его реализуем. Ясность с самого начала — это всегда приятно для меня", — сообщил Гравенберх ESPN.