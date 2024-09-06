Гордон был расстроен своей ролью в сборной Англии на Евро-2024

Энтони Гордон Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что был расстроен своей ролью в сборной Англии на Евро-2024.

23-летний Гордон великолепно провел сезон 2023/24, забив 12 голов и отдав 11 результативных передач в 48 матчах за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований.

Своей формой Гордон заслужил место в заявке англичан на Евро-2024, но на турнире в Германии сыграл лишь одну минуту — в безголевом матче против Словении. У Энтони осталось ощущение, что он мог дать своей сборной гораздо больше.

"Я был расстроен, потому что я так сильно верю в себя. Я чувствовал себя неудержимым, особенно в тот момент сезона".

"Я просто чувствовал, что никто не сможет обороняться против меня. Никто не сможет сдерживать меня 90 минут".

"Я был готов произвести впечатление на людей и помочь сборной завоевать трофей, поэтому я остался расстроен", — сообщил Гордон ITV.


Метки Гордон, Евро-2024, Ньюкасл, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 06.09.2024 17:44 # ganinilyha
    Кейну давали непростительно много времени

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  2. wengerrrro 06.09.2024 17:11 # wengerrrro
    слишком самоуверен, хотя пользы принес больше Кейна, если бы получил место

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