Гордон был расстроен своей ролью в сборной Англии на Евро-2024
Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон заявил, что был расстроен своей ролью в сборной Англии на Евро-2024.
23-летний Гордон великолепно провел сезон 2023/24, забив 12 голов и отдав 11 результативных передач в 48 матчах за "Ньюкасл" с учетом всех соревнований.
Своей формой Гордон заслужил место в заявке англичан на Евро-2024, но на турнире в Германии сыграл лишь одну минуту — в безголевом матче против Словении. У Энтони осталось ощущение, что он мог дать своей сборной гораздо больше.
"Я был расстроен, потому что я так сильно верю в себя. Я чувствовал себя неудержимым, особенно в тот момент сезона".
"Я просто чувствовал, что никто не сможет обороняться против меня. Никто не сможет сдерживать меня 90 минут".
"Я был готов произвести впечатление на людей и помочь сборной завоевать трофей, поэтому я остался расстроен", — сообщил Гордон ITV.
06.09.2024 17:00
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