Бернарду Силва: "Расписание совершенно безумно"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва выразил свое возмущение плотностью футбольного календаря.

В прошлом сезоне 30-летний Силва сыграл 49 матчей за "Сити" во всех соревнованиях. Также Бернарду принял участие во всех поединках сборной Португалии, за исключением одного.

В этом сезоне ситуация может быть еще хуже из-за изменения формата Лиги Чемпионов и назначенного на лета клубного Чемпионата Мира, и Силве не нравится так много играть.

"Расписание совершенно безумно. Мы едва узнали из новостей о том, что у нас будет один день отдыха перед матчем Кубка Лиги".

"Наверное, мы будем играть каждые три дня на протяжении месяцев. Это абсолютный абсурд".

"Если в Лиге Чемпионов ты не квалифицировался в 1/8 финала, тебе все равно предстоит сыграть еще два матча. Это правда, что составы команд стали больше, но я не собираюсь говорить, что это легко".

"Это не легко. Я очень мало времени провожу со своей семьей и друзьями. Количество матчей, которые мы обязаны сыграть, абсолютно абсурдно", — цитирует Силву talkSPORT.


Метки Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 16:00

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  1. shearer1 06.09.2024 16:24 # shearer1
    Ну так переходи в Челси. Там есть шансы ротации посреди 40 игроков. Будешь отдыхать...

    (ответить)

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