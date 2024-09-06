Бернарду Силва: "Расписание совершенно безумно"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва выразил свое возмущение плотностью футбольного календаря.
В прошлом сезоне 30-летний Силва сыграл 49 матчей за "Сити" во всех соревнованиях. Также Бернарду принял участие во всех поединках сборной Португалии, за исключением одного.
В этом сезоне ситуация может быть еще хуже из-за изменения формата Лиги Чемпионов и назначенного на лета клубного Чемпионата Мира, и Силве не нравится так много играть.
"Расписание совершенно безумно. Мы едва узнали из новостей о том, что у нас будет один день отдыха перед матчем Кубка Лиги".
"Наверное, мы будем играть каждые три дня на протяжении месяцев. Это абсолютный абсурд".
"Если в Лиге Чемпионов ты не квалифицировался в 1/8 финала, тебе все равно предстоит сыграть еще два матча. Это правда, что составы команд стали больше, но я не собираюсь говорить, что это легко".
"Это не легко. Я очень мало времени провожу со своей семьей и друзьями. Количество матчей, которые мы обязаны сыграть, абсолютно абсурдно", — цитирует Силву talkSPORT.
06.09.2024 16:00
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Ну так переходи в Челси. Там есть шансы ротации посреди 40 игроков. Будешь отдыхать...
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