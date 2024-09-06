"Пэлас" собирался купить Бакайоко на место Эзе

"Кристал Пэлас" был готов к продаже Эберечи Эзе минувшим летом, даже определив замену своему вингеру.

На днях президент "Пэлас" Стив Пэриш выразил свое удивление дефицитом интереса к Эзе минувшим летом.



По информации Daily Mail, "Пэлас" ожидал предложений от клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" по 26-летнему игроку сборной Англии.



У "Пэлас" был разработан план на случай ухода Эзе — "орлы" заранее договорились с ПСВ о покупке Йохана Бакайоко.



Однако в итоге Эзе остался на "Селхерст Парк", а Бакайоко продолжает выступать за ПСВ. Но "Пэлас" еще может вернуться к этому варианту в случае расставания с Эберечи в январе или следующим летом.