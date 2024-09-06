"Пэлас" собирался купить Бакайоко на место Эзе
"Кристал Пэлас" был готов к продаже Эберечи Эзе минувшим летом, даже определив замену своему вингеру.
На днях президент "Пэлас" Стив Пэриш выразил свое удивление дефицитом интереса к Эзе минувшим летом.
По информации Daily Mail, "Пэлас" ожидал предложений от клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" по 26-летнему игроку сборной Англии.
У "Пэлас" был разработан план на случай ухода Эзе — "орлы" заранее договорились с ПСВ о покупке Йохана Бакайоко.
Однако в итоге Эзе остался на "Селхерст Парк", а Бакайоко продолжает выступать за ПСВ. Но "Пэлас" еще может вернуться к этому варианту в случае расставания с Эберечи в январе или следующим летом.
06.09.2024 15:00
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