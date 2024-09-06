Агбонлахор: "МЮ потеряет так много денег на Антони"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор сделал прогноз насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, однако 24-летний бразилец себя пока не проявил в английском футболе.



В новом сезоне Антони отметился лишь одним появлением на замену в самой концовке, и Агбонлахор предсказывает, что "Юнайтед" вернет малую долю от своих инвестиций в игрока, когда решит от того избавиться.



"Давайте будем честны, он выглядит слегка запутавшимся. Ему нужно уйти. Он не будет получать никакого игрового времени в "Манчестер Юнайтед", и они потеряют так много денег в день, когда они продадут его".



"В данный момент он не стоит и половины того, за что они его купили. Весь этот процесс, его покупка и его игра в Премьер-Лиге, является беспорядком", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.