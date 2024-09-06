Агбонлахор: "МЮ потеряет так много денег на Антони"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор сделал прогноз насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.
Два года назад "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, однако 24-летний бразилец себя пока не проявил в английском футболе.
В новом сезоне Антони отметился лишь одним появлением на замену в самой концовке, и Агбонлахор предсказывает, что "Юнайтед" вернет малую долю от своих инвестиций в игрока, когда решит от того избавиться.
"Давайте будем честны, он выглядит слегка запутавшимся. Ему нужно уйти. Он не будет получать никакого игрового времени в "Манчестер Юнайтед", и они потеряют так много денег в день, когда они продадут его".
"В данный момент он не стоит и половины того, за что они его купили. Весь этот процесс, его покупка и его игра в Премьер-Лиге, является беспорядком", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
06.09.2024 14:00
Просмотров: 591
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ди Мария, Погба, Фалькао, Маунт, Каземиро, Санчо, Варан, ван де Бек, Магуайр, ван Биссака, Фред, Байи, Марсьяль были куплены сильно дороже чем проданы, но потеряет МЮ только на Антони, ага.
(ответить)
Это еще куйня по сравнению ПОГБА
(ответить)
Провал уровня Азара в "Реале"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий