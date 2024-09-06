Агбонлахор: "МЮ потеряет так много денег на Антони"

Антони Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор сделал прогноз насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Два года назад "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" за 86 миллионов фунтов, однако 24-летний бразилец себя пока не проявил в английском футболе.

В новом сезоне Антони отметился лишь одним появлением на замену в самой концовке, и Агбонлахор предсказывает, что "Юнайтед" вернет малую долю от своих инвестиций в игрока, когда решит от того избавиться.

"Давайте будем честны, он выглядит слегка запутавшимся. Ему нужно уйти. Он не будет получать никакого игрового времени в "Манчестер Юнайтед", и они потеряют так много денег в день, когда они продадут его".

"В данный момент он не стоит и половины того, за что они его купили. Весь этот процесс, его покупка и его игра в Премьер-Лиге, является беспорядком", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 591

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. insomniac 06.09.2024 14:56 # insomniac
    Ди Мария, Погба, Фалькао, Маунт, Каземиро, Санчо, Варан, ван де Бек, Магуайр, ван Биссака, Фред, Байи, Марсьяль были куплены сильно дороже чем проданы, но потеряет МЮ только на Антони, ага.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 06.09.2024 14:35 # chelsiukpro
    Это еще куйня по сравнению ПОГБА

    (ответить)

  3. empry 06.09.2024 14:10 # empry
    Провал уровня Азара в "Реале"

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: