"Сити" проявляет интерес к Гехи

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марку Гехи.

Минувшим летом единственным серьезным претендентом на Гехи был "Ньюкасл", который сделал несколько предложений о покупке Марка, но все они были отклонены "Пэлас".



Ожидается, что следующим летом круг претендентов на Гехи будет шире, а позиция "Пэлас" станет уязвимее, потому что к тому времени от контракта Марка останется только 12 месяцев.



"Пэлас" хотел бы заключить с Гехи новый контракт, наградив Марка повышением зарплаты, однако 24-летний англичанин пойдет на этот шаг только в том случае, если в трудовой договор будет включен пункт о выкупе за 60-70 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, сразу несколько грандов Премьер-Лиги имеют Гехи в своих планах на следующее лето, и среди них значится "Сити".



В конце сезона Джону Стоунсу исполнится 31, а Мануэль Аканджи — 30, поэтому у чемпионов Премьер-Лиги есть основания задумываться об омоложении центра обороны.