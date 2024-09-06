Кукурелья: "Челси" нужна стабильность"
Защитник "Челси" Марк Кукурелья надеется, что его клуб обретет стабильность при главном тренере Энцо Мареска.
Последние пара лет получились чрезвычайно турбулентными для "Челси", который как перчатки менял игроков и наставников.
Минувшим летом "Челси" пригласил на тренерский мостик Мареску, и у Кукурельи есть ощущение, что бывший ассистент Хосепа Гвардиола сможет положить конец этому хаотичному периоду.
"Я рад и думаю, что сейчас у нас очень хороший тренер, у него очень ясные идеи. Мы годами меняли тренеров, и давайте посмотрим, сможем ли мы теперь обеспечить стабильность без большого количества изменений и как тренер сможет передать свои идеи".
"Нам нужна стабильность, мы обладаем игроками очень высокого уровня, и я надеюсь, у нас будет необходимое терпение, это спокойствие, чтобы все сложилось хорошо. У нас есть класс, и нам просто нужна стабильность, а тренеру и игрокам нужно позволить делать свою работу, чтобы достичь чего-нибудь важного", — цитирует Кукурелью ESPN.
06.09.2024 12:00
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