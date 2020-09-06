Руководство МЮ недовольно игровой моделью Тен Хага
Руководство "Манчестер Юнайтед" начинает испытывать недовольство по поводу игровой модели главного тренера Эрика Тен Хага.
Минувшим летом "Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага, учтя обилие травм в прошлом сезоне и тот факт, что Эрик смог завоевать Кубок Англии.
То решение в первую очередь было принято совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом, однако теперь у клуба появился солидный футбольный департамент в лице спортивного директора Дэна Эшуорта и технического директора Джейсона Уилкокса. В обязанности последнего как раз входит задача отслеживать игру первой команды.
И как раз у футбольных руководителей начинают появляться вопросы к методам работы Тен Хага, утверждает The Guardian. Эрик должен быстро показать, что его игровая модель может быть эффективна.
В начале сезона "Юнайтед" демонстрирует удручающий футбол как по содержанию, так и по результатам, проиграв два из трех первых матчей в Премьер-Лиге, и если вскоре ситуация не изменится, Тен Хагу будет грозить увольнение.
06.09.2024 11:00
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Надо было местных экспертов с фапла нанимать, желательно болел ливера, арсенала, чупси - они давно уже это просекли, могли бы сэкономить вам время
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