МЮ и "Ньюкасл" заинтересованы в Рабьо
Бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Адриен Рабьо все еще может приехать в Премьер-Лигу, где у него есть два варианта для продолжения карьеры.
Рабьо покинул "Ювентус" в конце прошлого сезона, но статус свободного агента позволяет Адриену присоединиться к другому клубу вне сроков трансферного окна.
Недавно Рабьо не смог договориться с "Миланом", который отказался от приглашения Адриена из-за завышенных ожиданий экс-игрока ПСЖ по зарплате.
В данный момент усерднее других заполучить Рабьо пытается "Галатасарай", который уже выдвинул свое предложение 29-летнему французу.
Однако TEAMtalk может подтвердить, что в услугах Рабьо также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". При этом "сороки" контактирует с лагерем Адриена уже несколько недель.
06.09.2024 10:00
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От Rabiot'@ упаси
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увы, не достиг топ уровня. условный Кабайе и то был полезнее
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