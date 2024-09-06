МЮ и "Ньюкасл" заинтересованы в Рабьо

Адриен Рабьо Бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Адриен Рабьо все еще может приехать в Премьер-Лигу, где у него есть два варианта для продолжения карьеры.

Рабьо покинул "Ювентус" в конце прошлого сезона, но статус свободного агента позволяет Адриену присоединиться к другому клубу вне сроков трансферного окна.

Недавно Рабьо не смог договориться с "Миланом", который отказался от приглашения Адриена из-за завышенных ожиданий экс-игрока ПСЖ по зарплате.

В данный момент усерднее других заполучить Рабьо пытается "Галатасарай", который уже выдвинул свое предложение 29-летнему французу.

Однако TEAMtalk может подтвердить, что в услугах Рабьо также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". При этом "сороки" контактирует с лагерем Адриена уже несколько недель.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 10:00

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  1. closer 06.09.2024 10:36 # closer
    От Rabiot'@ упаси

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  2. eakz 06.09.2024 10:35 # eakz
    увы, не достиг топ уровня. условный Кабайе и то был полезнее

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