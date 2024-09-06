МЮ и "Ньюкасл" заинтересованы в Рабьо

Бывший полузащитник итальянского "Ювентуса" Адриен Рабьо все еще может приехать в Премьер-Лигу, где у него есть два варианта для продолжения карьеры.

Рабьо покинул "Ювентус" в конце прошлого сезона, но статус свободного агента позволяет Адриену присоединиться к другому клубу вне сроков трансферного окна.



Недавно Рабьо не смог договориться с "Миланом", который отказался от приглашения Адриена из-за завышенных ожиданий экс-игрока ПСЖ по зарплате.



В данный момент усерднее других заполучить Рабьо пытается "Галатасарай", который уже выдвинул свое предложение 29-летнему французу.



Однако TEAMtalk может подтвердить, что в услугах Рабьо также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". При этом "сороки" контактирует с лагерем Адриена уже несколько недель.