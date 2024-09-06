Средняя зарплата в "Челси" снизилась в три с лишним раза
Новым владельцам "Челси" удалось понизить среднюю зарплату в клубе более чем в три раза относительно своих предшественников.
С момента, когда Тодд Бели и партнеры купили "Челси" у принужденного к сделке Романа Абрамовича, "синие" потратили уже свыше 1.2 млрд. фунтов на трансферы.
Трансферная политика "Челси" в этот период вызывала много вопросов и много критики, потому что "синие" сосредоточились на массовом приглашении молодых талантов, с которыми заключались контракты на срок до девяти лет.
Однако один позитивный эффект эта политика все же оказана. В момент смены владельцев средняя зарплата в "Челси" составляла аж 200,000 фунтов в неделю, сообщает ESPN.
Сейчас средняя зарплата в первой команде "Челси" составляет только 60,000 фунтов в неделю, причем это даже меньше средней зарплаты по Премьер-Лиге — 72,000 фунтов в неделю.
06.09.2024 09:00
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так оно понятно)) раньше в челси было 10 футболистов и каждый получал 200к, сейчас в челси 60 футболистов и в среднем они получают 60к))
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Пиздеж какой то. Кто в чупсе 60 получает? А кто 20 ? Или там т баб помчитали и u18
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