Средняя зарплата в "Челси" снизилась в три с лишним раза

Тодд Бели Новым владельцам "Челси" удалось понизить среднюю зарплату в клубе более чем в три раза относительно своих предшественников.

С момента, когда Тодд Бели и партнеры купили "Челси" у принужденного к сделке Романа Абрамовича, "синие" потратили уже свыше 1.2 млрд. фунтов на трансферы.

Трансферная политика "Челси" в этот период вызывала много вопросов и много критики, потому что "синие" сосредоточились на массовом приглашении молодых талантов, с которыми заключались контракты на срок до девяти лет.

Однако один позитивный эффект эта политика все же оказана. В момент смены владельцев средняя зарплата в "Челси" составляла аж 200,000 фунтов в неделю, сообщает ESPN.

Сейчас средняя зарплата в первой команде "Челси" составляет только 60,000 фунтов в неделю, причем это даже меньше средней зарплаты по Премьер-Лиге — 72,000 фунтов в неделю.


Метки финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 291

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 06.09.2024 09:13 # wengerrrro
    так оно понятно)) раньше в челси было 10 футболистов и каждый получал 200к, сейчас в челси 60 футболистов и в среднем они получают 60к))

    (ответить)

  2. quavo 06.09.2024 09:09 # quavo
    Пиздеж какой то. Кто в чупсе 60 получает? А кто 20 ? Или там т баб помчитали и u18

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: