Галлахер не верит, что он недостаточно хорош для Марески

Полузащитник испанского "Атлетико" Конор Галлахер отверг предположения, что он не подходит для игрового стиля главного тренера "Челси" Энцо Марески.

В заключительный день летнего трансферного окна Галлахер сменил "Челси" на "Атлетико" по сделке стоимостью 36 миллионов фунтов. К продаже своего воспитанника "синих" во многом подтолкнули правила финансового фейр-плей.



Одновременно с этим ходили слухи, что Мареска не рассматривает Галлахера в качестве игрока, который достаточно хорош для его стиля футбола, но 24-летний англичанин не верит в эту теорию.



"Лично я не думаю, что это правда. Думаю, я хорошо провел прошлый сезон за "Челси", и вы могли видеть, что Маурисио Почеттино выпускал меня на каждый матч и доверял мне. А фанаты ценили, что я делал на поле".



"Я очень благодарен за все это и хочу сказать большое спасибо фанатам. А также Почеттино за то, что дал мне платформу выражать себя и показывать себя с лучшей стороны в "Челси".



"Челси" принимает свои собственные решения, и они привели ряд игроков топ-уровня с длинными контрактами. Моя ситуация была другой, и то, что в конце концов случилось, было во благо для каждого, поэтому каждый счастлив".



"Такие вещи случаются в футболе. Моя ситуация привела к уходу из "Челси", но я оглядываюсь на все свои воспоминания и чувствую себя по-настоящему счастливым от того, что смог отыграть за них пару лет. Это было исполнением мечты. Мне очень повезло".



"Как все знают, в последние недели много всего произошло, и "Челси" с "Атлетико" пытались согласовать сделку. Другие ситуации тоже оказали влияние. Но я всегда был очень спокоен, и я по-настоящему доволен, как все сложилось", — цитирует Галлахера Daily Mail.