Нападающий "Болтона" получил травму, сильно чихнув

Нападающий "Болтона" из Лиги Один Виктор Адебойехо травмировался, сильно чихнув.

Адебойехо неожиданно пропустил победный для "Болтона" матч против "Барроу" на Трофей Футбольной Лиги в минувший понедельник (2:3).



Оказывается, 26-летний нигериец повредил свою спину максимально курьезным образом.



"Он довольно сильно чихнул. Сейчас Виктор — мощный парень, и даже чихи у него мощные".



"Он почувствовал треск между ребрами, и мы надеемся, что это просто хрящ или мышечная проблема, но мы не узнаем, пока хорошо не обследуем его", — сообщил главный тренер "Болтона" Ян Эватт Bolton News.