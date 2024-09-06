Нападающий "Болтона" получил травму, сильно чихнув

Виктор Адебойехо Нападающий "Болтона" из Лиги Один Виктор Адебойехо травмировался, сильно чихнув.

Адебойехо неожиданно пропустил победный для "Болтона" матч против "Барроу" на Трофей Футбольной Лиги в минувший понедельник (2:3).

Оказывается, 26-летний нигериец повредил свою спину максимально курьезным образом.

"Он довольно сильно чихнул. Сейчас Виктор — мощный парень, и даже чихи у него мощные".

"Он почувствовал треск между ребрами, и мы надеемся, что это просто хрящ или мышечная проблема, но мы не узнаем, пока хорошо не обследуем его", — сообщил главный тренер "Болтона" Ян Эватт Bolton News.


Метки Адебойехо, Болтон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2024 07:00

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