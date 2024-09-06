Каземиро готов уйти, только если МЮ укажет ему на дверь

Полузащитник Каземиро рассмотрит возможность ухода из "Манчестер Юнайтед" только в том случае, если ему прямо будет указано на дверь.

Несмотря на унизительную замену в перерыве проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (0:3) и несмотря на приход в "Юнайтед" Мануэля Угарте, Каземиро по-прежнему верит, что будет получать практику в этом сезоне.



Поэтому Каземиро готов проигнорировать интерес к своей персоне со стороны "Галатасарая" из Турции, где трансферное окно открыто до 13 сентября.



По информации ESPN, Каземиро подумает над уходом только в том случае, если главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг скажет, что 32-летнего бразильца больше нет в его планах.



В данный момент неясно, попытается ли "Юнайтед" изгнать Каземиро в Турцию, однако "красные дьяволы" готовы выслушать реалистичные предложения насчет экс-игрока "Реала".