Мадуэке: "Мареска — очень хороший тренер"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке похвалил своего главного тренера Энцо Мареску.

22-летний Мадуэке очень ярко начал новый сезон. Нони забил четыре гола в четырех матчах и своей игрой впервые в карьере заслужил вызов в сборную Англии.



Мадуэке чувствует, что своим прогрессом он обязан Мареске, который дает ему дельные советы по улучшению игры.



"Он отличный парень, очень хороший тренер, отличный тактик. Он очень помогает мне с моей игрой, с небольшими деталями. Помогает с вещами, о которых ты не обязательно задумываешься сам".



"Будучи отличным тренером, он подсказывает тебе: "Такая-то вещь поможет тебе забивать больше, такая-то вещь поможет тебе больше открываться за спиной соперника". Это маленькие вещи, которые действительно помогают", — цитирует Мадуэке talkSPORT.