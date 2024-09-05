Владелец "Брайтона" раскритиковал Де Дзерби

Владелец "Брайтона" Тони Блум заявил, что главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер гораздо лучше постиг философию клуба, нежели его предшественник Роберто Де Дзерби.

Напомним, перед матчем заключительного тура прошлого сезона Премьер-Лиги "Брайтон" объявил, что Де Дзебри покинет свой пост в конце кампании.



По словам Блума, у него возникли разногласия с Де Дзерби, который хотел пригласить в "Брайтон" игроков, исходя из своих соображений.



Однако у "Брайтона" есть четкая философия, основанная на анализе статистических данных при отборе потенциальных новичков, и Хюрцелер, набравший семь очков в трех первых матчах сезона, понимает это лучше.



"Процесс не изменился, философия не изменилась, но будет справедливо сказать, что Фабиан проникся этим гораздо больше, нежели его предшественник".



"У Роберто были свои мысли насчет определенных игроков, но мы как клуб работаем не таким образом. Здесь клуб принимает решения насчет возможного приглашения игроков в клуб, хотя и совместно с главным тренером".



"Это не так ситуация, когда тренер может сказать "мне нравится этот игрок и тот игрок", и мы сразу же пойдем их покупать".



"У тренера могут некоторые идеи, которые следуют из процесса работы, но игрок, который ему нравится, должен соответствовать многим характеристикам, должен соответствовать нашему анализу данных".



"Когда Роберто пришел, мы объяснили ему процесс и философию. А если между главным тренером и игроком возникают расхождения, то в долгосрочной перспективе это никогда не работает", — сообщил Блум The Athletic.