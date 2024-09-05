Вингер Федерико Кьеза тренируется с молодежной командой "Ливерпуля" U-21 в этот международный перерыв.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Кьезу у "Ювентуса" за 12.5 млн. фунтов, включая бонусы.



Кьеза еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, будучи изолированным от остальной команды новым главным тренером "Ювентуса" Тиаго Моттой, поэтому Федерико попросил не вызывать его в сборную Италии в этот международный перерыв.



Вместо этого, сообщает talkSPORT, Кьеза остался в расположении "Ливерпуля". А поскольку большинство игроков первой команды "красных" разъехались по своим сборным, Федерико усиленно работает над улучшением своей формы вместе с молодежной командой.



В ближайший понедельник к тренировкам на базе в Керби приступают игроки команды Арне Слота, которые не были вызваны в свои сборные, и тогда 26-летний итальянец уже воссоединится с первой командой.