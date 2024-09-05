"Аль-Наср" хочет купить Ковачича в январе

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич будет трансферной целью для "Аль-Насра" из Саудовской Аравии в январе.

Как сообщает CBS Sports в эксклюзивном материале, на приглашении Ковачича настаивает нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который поиграл с Матео в "Реале".



"Аль-Наср" предпринял попытку переманить Ковачича еще в заключительный день летнего трансферного окна, предложив Матео контракт с зарплатой в 1 миллион долларов (759,000 фунтов) в неделю, но тогда оставалось слишком мало времени для согласования сделки.



Поэтому теперь "Аль-Наср" планирует вернуться за Ковачичем в январе, и нельзя исключать, что после возвращения Илкая Гюндогана "Сити" отпустит 30-летнего хорвата.