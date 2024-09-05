Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий Мохамед Салах хочет остаться в "Ливерпуле" и заключить новый контракт с мерсисайдским клубом.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Салах сделал большой намек на уход из "Ливерпуля" свободным агентом в конце сезона.



32-летний игрок сборной Египта сообщил, что "Ливерпуль" пока не обращался к нему насчет продления его истекающего следующим летом контракта.



Однако talkSPORT может подтвердить, что у "Ливерпуля" есть в планах обсудить новый контракт с Салахом. Переговоры должны начаться в "ближайшем будущем".



Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет ситуации с будущим Салаха, потому что Мохамед комфортно себя чувствует в клубе с "Энфилда" и хочет задержаться здесь подольше, несмотря на богатства, которыми его манят в Саудовскую Аравию.