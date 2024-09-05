Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах хочет остаться в "Ливерпуле" и заключить новый контракт с мерсисайдским клубом.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Салах сделал большой намек на уход из "Ливерпуля" свободным агентом в конце сезона.

32-летний игрок сборной Египта сообщил, что "Ливерпуль" пока не обращался к нему насчет продления его истекающего следующим летом контракта.

Однако talkSPORT может подтвердить, что у "Ливерпуля" есть в планах обсудить новый контракт с Салахом. Переговоры должны начаться в "ближайшем будущем".

Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет ситуации с будущим Салаха, потому что Мохамед комфортно себя чувствует в клубе с "Энфилда" и хочет задержаться здесь подольше, несмотря на богатства, которыми его манят в Саудовскую Аравию.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 05.09.2024 21:01 # takernotagiver
    В чем дело?
    __________________

    Ассоциация болельщиков с инвалидностью раскритиковала «Манчестер Сити».

    Daily Mail передает, что с этого сезона фанаты с ограниченными возможностями должны платить по 6 фунтов за парковку у «Этихад Стэдиум». Ожидается, что «горожане» будут зарабатывать на этом около 2160 фунтов за игру.

    Такое решение возмутило основные фан-группы «Ман Сити», и болельщики запустили краудфандинговую кампанию с целью компенсировать деньги тем, кого затронет новая система. К моменту публикации статьи было собрано свыше 1500 фунтов.

    Говард Коэн, председатель Ассоциации болельщиков с инвалидностью, сказал: «Нам, как преданным болельщикам «Манчестер Сити», больно отмечать, что наш клуб не проявляет сочувствия и продолжает наказывать своих болельщиков с ограниченными возможностями за то, что им приходится парковать машины рядом со стадионом».

    Бывший представитель «Ман Сити» по работе с болельщиками-инвалидами Марк Тодд заявил, что «ответственным лицам в «Сити» должно быть стыдно».

    Представитель Ассоциации футбольных болельщиков поддержал запуск кампании по сбору средств и отметил: «Болельщики с инвалидностью сталкиваются с бесчисленными препятствиями на пути к получению удовольствия от матча, и это часто остается незамеченным. Поэтому разочаровывает тот факт, что клуб такого размера и достатка, как «Манчестер Сити», ввел плату за парковку для инвалидов».

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  2. moneymaker 05.09.2024 20:51 # moneymaker
    Человек без амбиций

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  3. takernotagiver 05.09.2024 20:48 # takernotagiver
    Судя по имени, прирожденный пенс, но Челси его отдает Ливерпулю)
    _______________
    Легенда лондонского «Челси» Джон Терри высказался о переходе вингера Рио Нгумохи в «Ливерпуль». Стоит сказать, что Нгумоха считается одним из главных талантов в Англии. — Этот мальчик будет топовым игроком, — приводит слова Терри журналист Фабрицио Романо. 16-летний Нгумоха пока не успел дебютировать на взрослом уровне, но уже отлично зарекомендовал себя игрой в академии «Челси». На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды Арне Слота девять набранных очков. В ближайшем туре мерсисайдцы примут на своем поле «Ноттингем Форест».

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  4. bembo 05.09.2024 20:25 # bembo
    Хочет и дальше лузерхуй на полляма в неделю разводить
    Орууууу

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  5. zaeba1l 05.09.2024 20:24 # zaeba1l
    Аллах ведет тебя Мохамед. Мы верим в Аллаха и в тебя. YNWA!

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  6. hachidlo 05.09.2024 20:15 # hachidlo
    Новость для фансайта подзалупуля. Что она делать на фансайте Челсей?

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  7. zaeba1l 05.09.2024 20:14 # zaeba1l
    Как я и. говорил Мохамед не хочет никуда..
    Нет в футбольном мире ничего другого что бы соответствовало его вере.
    Аллах велик! YNWA!

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  8. reddebil 05.09.2024 20:02 # reddebil
    Египетская сила.

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  9. chelsae88 05.09.2024 20:01 # chelsae88
    Нормас я сикаю на ггшек. Больше всех борюсь с заднеприводным злом на этом сайте.

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