Салах хочет заключить новый контракт с "Ливерпулем"
Нападающий Мохамед Салах хочет остаться в "Ливерпуле" и заключить новый контракт с мерсисайдским клубом.
После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд Салах сделал большой намек на уход из "Ливерпуля" свободным агентом в конце сезона.
32-летний игрок сборной Египта сообщил, что "Ливерпуль" пока не обращался к нему насчет продления его истекающего следующим летом контракта.
Однако talkSPORT может подтвердить, что у "Ливерпуля" есть в планах обсудить новый контракт с Салахом. Переговоры должны начаться в "ближайшем будущем".
Руководство "Ливерпуля" расслаблено насчет ситуации с будущим Салаха, потому что Мохамед комфортно себя чувствует в клубе с "Энфилда" и хочет задержаться здесь подольше, несмотря на богатства, которыми его манят в Саудовскую Аравию.
05.09.2024 20:00
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В чем дело?
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Ассоциация болельщиков с инвалидностью раскритиковала «Манчестер Сити».
Daily Mail передает, что с этого сезона фанаты с ограниченными возможностями должны платить по 6 фунтов за парковку у «Этихад Стэдиум». Ожидается, что «горожане» будут зарабатывать на этом около 2160 фунтов за игру.
Такое решение возмутило основные фан-группы «Ман Сити», и болельщики запустили краудфандинговую кампанию с целью компенсировать деньги тем, кого затронет новая система. К моменту публикации статьи было собрано свыше 1500 фунтов.
Говард Коэн, председатель Ассоциации болельщиков с инвалидностью, сказал: «Нам, как преданным болельщикам «Манчестер Сити», больно отмечать, что наш клуб не проявляет сочувствия и продолжает наказывать своих болельщиков с ограниченными возможностями за то, что им приходится парковать машины рядом со стадионом».
Бывший представитель «Ман Сити» по работе с болельщиками-инвалидами Марк Тодд заявил, что «ответственным лицам в «Сити» должно быть стыдно».
Представитель Ассоциации футбольных болельщиков поддержал запуск кампании по сбору средств и отметил: «Болельщики с инвалидностью сталкиваются с бесчисленными препятствиями на пути к получению удовольствия от матча, и это часто остается незамеченным. Поэтому разочаровывает тот факт, что клуб такого размера и достатка, как «Манчестер Сити», ввел плату за парковку для инвалидов».
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Человек без амбиций
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Судя по имени, прирожденный пенс, но Челси его отдает Ливерпулю)
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Легенда лондонского «Челси» Джон Терри высказался о переходе вингера Рио Нгумохи в «Ливерпуль». Стоит сказать, что Нгумоха считается одним из главных талантов в Англии. — Этот мальчик будет топовым игроком, — приводит слова Терри журналист Фабрицио Романо. 16-летний Нгумоха пока не успел дебютировать на взрослом уровне, но уже отлично зарекомендовал себя игрой в академии «Челси». На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды Арне Слота девять набранных очков. В ближайшем туре мерсисайдцы примут на своем поле «Ноттингем Форест».
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Хочет и дальше лузерхуй на полляма в неделю разводить
Орууууу
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Аллах ведет тебя Мохамед. Мы верим в Аллаха и в тебя. YNWA!
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Новость для фансайта подзалупуля. Что она делать на фансайте Челсей?
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Как я и. говорил Мохамед не хочет никуда..
Нет в футбольном мире ничего другого что бы соответствовало его вере.
Аллах велик! YNWA!
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Египетская сила.
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Нормас я сикаю на ггшек. Больше всех борюсь с заднеприводным злом на этом сайте.
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