Палмер не попал в заявку "Челси" на Лигу Конференций

Вингер Коул Палмер оказался среди игроков, которых "Челси" не включил в свою заявку на Лигу Конференций.

Учитывая изменения форматов Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, "Челси", возможно, придется сыграть около 80 матчей в этом сезоне, сообщает BBC.



Поэтому "Челси" решил предоставить отдых ряду игроков на основную стадию Лиги Конференций, которая проводится по швейцарской системе и на которой "синие" сыграют шесть матчей.



Помимо Палмера, в заявку "Челси" не попали защитник Весле Фофана и полузащитник Ромео Лавиа. За бортом остался и Бен Чилуэлл, который ранее оказался в группе игроков, изолированных от первой команды "синих".



Отметим, что у "Челси" будет возможность дозаявить упомянутых игроков на плей-офф, если команда Энцо Марески туда попадет. Внести изменения надлежит к 6 февраля.