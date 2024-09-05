Палмер не попал в заявку "Челси" на Лигу Конференций
Вингер Коул Палмер оказался среди игроков, которых "Челси" не включил в свою заявку на Лигу Конференций.
Учитывая изменения форматов Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, "Челси", возможно, придется сыграть около 80 матчей в этом сезоне, сообщает BBC.
Поэтому "Челси" решил предоставить отдых ряду игроков на основную стадию Лиги Конференций, которая проводится по швейцарской системе и на которой "синие" сыграют шесть матчей.
Помимо Палмера, в заявку "Челси" не попали защитник Весле Фофана и полузащитник Ромео Лавиа. За бортом остался и Бен Чилуэлл, который ранее оказался в группе игроков, изолированных от первой команды "синих".
Отметим, что у "Челси" будет возможность дозаявить упомянутых игроков на плей-офф, если команда Энцо Марески туда попадет. Внести изменения надлежит к 6 февраля.
05.09.2024 19:00
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В Лиге Конференции будут резервисты играть. Вот и пригодился состав на 40 игроков.
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