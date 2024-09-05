Дженкинсон: "Артета обладает аурой, которой нельзя научить"

Бывший защитник "Арсенала" Карл Дженкинсон назвал ключевое качество главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

В свое время Дженкинсон и Артета бок о бок выступали за "Арсенал", оба присоединившись к лондонскому клубу в 2011 году.



Уже тогда Дженкинсон увидел у Артеты задатки тренера, но больше всего Карла впечатлила аура испанского полузащитника, завершившего карьеру в 2016 году и вернувшегося в "Арсенал" в 2019.



"Мог ли я видеть, что Артета станет главным тренером? Да, Артета обладает аурой, которую невозможно построить, если вы понимаете, что я имею ввиду".



"Когда он разговаривает, когда он входит в раздевалку и говорит, ты слушаешь. Разумеется, он обладал футбольными знаниями, чтобы использовать их в тренерской карьере, но аура — это то, чему нельзя научить".



"У него просто была эта аура. Я встречал не так много людей, которые бы обладали ей. Я бы назвал лишь Тьерри Анри, который обладал похожей аурой".



"У Микеля это просто было. Если он говорит, ты слушаешь", — цитирует Дженкинсона talkSPORT.