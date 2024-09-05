Исполнительный директор "Челси" ушел из клуба спустя 15 месяцев
Исполнительный директор "Челси" Крис Джурасек покинул свой пост после 15 месяцев в клубе.
Джурасек был назначен исполнительным директором "Челси" в мае 2023, взяв на себя курирование деловых вопросов клуба.
Джурасек не касался футбольных вопросов, а в марте вообще признался, что вообще равнодушен к футболу как к виду спорта.
В своем официальном заявлении "Челси" сообщает, что Джурасек перешел назад на работу в фирму Clearlake Capital, которая является одним из совладельцев лондонского клуба.
А на место Джурасека был назначен Джейсон Ганнон, за плечами в которого более 15 лет работы в различных спортивных организациях и который до этого трудился операционным директором "Челси".
Должность Ганнона теперь будет именоваться как "президент и операционный директор футбольного клуба "Челси".
05.09.2024 16:00
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