Антони не собирается в "Фенербахче"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони не собирается переходить в турецкий "Фенербахче".

В трех матчах нового сезона Премьер-Лиги Антони отметился лишь одним появлением на замену.



На фоне этого появились слухи, что Антони может отправиться в "Фенербахче", который тренирует бывший наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что эти слухи не имеют под собой основания, а Антони всецело предан клубу с "Олд Траффорд".



У Антони не было и нет никакого намерения уходить из "Юнайтед" в это трансферное окно, сообщает Романо со ссылкой на окружение 24-летнего бразильца.