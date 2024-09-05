Карсли: "Рассматриваю Трента правым защитником"

Трент Александер-Арнольд Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что рассматривает Трента Александер-Арнольда в качестве правого защитника.

Гарет Саутгейт, предшественник Карсли, начал Евро-2024 минувшим летом с перевода Александер-Арнольда в полузащиту, позже назвав это "неудачным экспериментом".

Карсли таких вещей делать не собирается. По словам Ли, у него Трент будет играть в обороне, демонстрируя повадки полузащитника, когда это уместно.

"У меня — особенно в этот сбор — он будет правым защитником и играть в обороне. Современные крайние защитники, включая Трента, обладают разносторонними атрибутами, что почти превращает их в полузащитников".

"Им очень комфортно получать мяч, они обладают широким спектром передач, им очень комфортно при владении и подключениях вперед. Думаю, мы увидим Трента в этих зонах, но я рассматриваю его правым защитником", — цитирует Карсли Liverpool Echo.


Метки Александер-Арнольд, Карсли, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2024 14:00

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  1. narcot 05.09.2024 14:07 # narcot
    Трент Александр-Арнольд был обыграл на дриблинге 7 раз в матче против "Манчестер Сити", что является антирекордом в одной игре Премьер-лиги

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