Уолкер настроен вернуться в сборную Англии

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер будет сражаться за возвращение в сборную Англии.

На прошлой неделе временный наставник сборной Англии Ли Карсли объявил имена игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии, и Уолкера не оказалось в списке.

Перспективы Уолкера на международной арене выглядят довольно туманно, ведь Кайлу уже 34 года, а справа в обороне у Карсли есть Тино Ливраменто, Трент Александер-Арнольд и Рико Льюис.

Уолкер с уважением относится к решению Карсли, но в то же время собирается доказать, что по-прежнему достаточно хорош для сборной.

"Это расстраивает, но тебе остается принять это и просто доказать, что они неправы".

"Ты всегда ожидаешь изменений с приходом нового тренера".

"Я расстроен, потому что представлять свою страну — это всегда высочайшая честь. Но я еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, поэтому я должен стойко принять это решение".

"Я еще не играл ни на каком уровне после возвращения из отпуска, поэтому, думаю, он (Карсли) принял правильное решение", — сообщил Уолкер The Sun.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2024 13:00

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