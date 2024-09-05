Уолкер настроен вернуться в сборную Англии

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер будет сражаться за возвращение в сборную Англии.

На прошлой неделе временный наставник сборной Англии Ли Карсли объявил имена игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Ирландии и Финляндии, и Уолкера не оказалось в списке.



Перспективы Уолкера на международной арене выглядят довольно туманно, ведь Кайлу уже 34 года, а справа в обороне у Карсли есть Тино Ливраменто, Трент Александер-Арнольд и Рико Льюис.



Уолкер с уважением относится к решению Карсли, но в то же время собирается доказать, что по-прежнему достаточно хорош для сборной.



"Это расстраивает, но тебе остается принять это и просто доказать, что они неправы".



"Ты всегда ожидаешь изменений с приходом нового тренера".



"Я расстроен, потому что представлять свою страну — это всегда высочайшая честь. Но я еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, поэтому я должен стойко принять это решение".



"Я еще не играл ни на каком уровне после возвращения из отпуска, поэтому, думаю, он (Карсли) принял правильное решение", — сообщил Уолкер The Sun.