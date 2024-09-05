Шерингем: "Тен Хаг недостаточно хорош для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что клубу с "Олд Траффорд" нужен тренер лучше, нежели Эрик Тен Хаг.

"Юнайтед" еще никогда не финишировал так низко в Премьер-Лиге, как в прошлом сезоне, когда оказался только восьмым. Несмотря на это, "красные дьяволы" решили не увольнять Тен Хага.



Шерингем находит это решение ошибочным и не видит никаких изменений в игре "Юнайтед" в этом сезоне. Тедди ожидает, что к Рождеству Тен Хаг все-таки будет уволен.



"Когда вы финишируете восьмыми в Премьер-Лиге, довольно ясно, что это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед" — и точка. Здесь нечего обсуждать, на мой взгляд. Нужно изменить то, что происходит".



"Когда смотришь на их нестабильность в прошлом сезоне, то нет ни тени сомнения, что в первых трех матчах этого сезона эта нестабильность осталась... Ты можешь видеть, что ничего не изменилось".



"Возможно, теперь это другие игроки. Но нет никаких изменений в философии и в том, как Эрик Тен Хаг хочет играть. Слушайте, я не хочу видеть, как людей увольняют. Неприятно говорить, что каких-то людей не должно быть на определенных позициях, но его здесь быть не должно. Это недостаточно хорошо для "Манчестер Юнайтед".



"Думаю ли я, что он все еще будет здесь в конце сезона? Нет, не думаю. Думаю, к Рождеству он уйдет", – цитирует Шерингема Daily Mail.