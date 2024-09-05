Митчелл объяснил, почему "Ньюкасл" не купил Гехи

Спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл объяснил, почему его клуб так и не купил защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи минувшим летом.

В предыдущие трансферные окна "Ньюкаслу" часто приходилось переплачивать за игроков. Клубы обычно устанавливали завышенную цену для "сорок", зная об их могущественных владельцах из Саудовской Аравии.



Поэтому Митчелл, для которого минувшее лето было первым трансферным окном в "Ньюкасле", решил избавить "сорок" от этой репутации. Пол отказался переплачивать за Гехи, хотя у него и были деньги на это приобретение.



"У каждого игрока есть своя справедливая цена, и клубу, возможно, стоило подвести черту и сказать: "Мы больше не будем переплачивать".



"Глядя на подписанных нами игроков, а мы подписали ряд действительно хороших игроков, нужно спросить: "Может ли такое быть, что некоторые игроки стоили дороже, нежели их справедливая рыночная цена?" Наверное, это предмет для дискуссий".



"Когда нам нравится определенный игрок, и мы думаем, что он будет полезен этой команде, стоит ли приглашать его любой ценой? Является ли это финансовым риском для организации, нашего роста и плана?"



"Я не думаю, что мы должны так поступать. Это мой личный выбор. У других может быть другое мнение, но я серьезно отношусь к этой части работы".



"Было бы проще сидеть перед всеми вами, совершив знаковые приобретения за кучу денег? Конечно, да. Но в конечном счете мы стремимся обеспечить "Ньюкаслу" стабильный рост и достижение высоких амбиций Пола Митчелла, потому что именно за это мне и платят. Платят, чтобы я делал свою работу с прицелом на краткосрок, среднесрок и долгосрок", — цитирует Митчелла The Telegraph.