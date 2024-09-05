Луис Диас: "Уход Салаха очень бы ударил по "Ливерпулю"

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас заявил, что уход Мохамеда Салаха стал бы огромной потерей для мерсисайдского клуба.

После победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд Салах сделал большой намек на уход из "Ливерпуля" в конце сезона, заявив, что никаких переговоров о продлении его истекающего следующим летом контракта не ведется.



Диас надеется, что 32-летний египтянин все-таки продлит свое пребывание в "Ливерпуле", потому что иначе это будет большой проблемой для "красных".



"Это было бы тяжело для нас. Это очень по нам ударит. У него все еще остается год, чтобы все обдумать, но это непросто. Он всегда старается изо всех сил".



"Это его решение, и мы уважаем это, но я надеюсь, он не уйдет", — сообщил Диас колумбийскому изданию Revista Semana.