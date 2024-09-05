Эйнджел Гомес: "Покинул МЮ, чтобы улучшить себя"

Полузащитник французского "Лилля" Эйнджел Гомес объяснил свое решение покинуть родной "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе 24-летний Гомес впервые в своей карьере получил вызов в сборную Англии, что стало для него наградой за отличную игру в составе "Лилля".



Однако путь к этой вершине был для Гомеса непростым. Так и не получив своего шанса в родном "Юнайтед", в 2020 году Эйнджел отправился в "Лилль", причем сезон 2020/21 провел в португальской "Боавиште".



"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед", то сделал это больше из соображений улучшить себя как игрока и человека".



"Я знал, что в конце концов смогу проложить для себя путь и оказаться в положении, в котором нахожусь сейчас. Было сложно уходить из клуба, в котором я находился с шести лет. Но с тех пор моя карьера находится в восходящей траектории, хотя по пути было много сложностей и сложных моментов. Тем не менее, учитывая мое положение сейчас, все это стоило того", — цитирует Гомеса ESPN.