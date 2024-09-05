Эйнджел Гомес: "Покинул МЮ, чтобы улучшить себя"
Полузащитник французского "Лилля" Эйнджел Гомес объяснил свое решение покинуть родной "Манчестер Юнайтед".
На прошлой неделе 24-летний Гомес впервые в своей карьере получил вызов в сборную Англии, что стало для него наградой за отличную игру в составе "Лилля".
Однако путь к этой вершине был для Гомеса непростым. Так и не получив своего шанса в родном "Юнайтед", в 2020 году Эйнджел отправился в "Лилль", причем сезон 2020/21 провел в португальской "Боавиште".
"Когда я покинул "Манчестер Юнайтед", то сделал это больше из соображений улучшить себя как игрока и человека".
"Я знал, что в конце концов смогу проложить для себя путь и оказаться в положении, в котором нахожусь сейчас. Было сложно уходить из клуба, в котором я находился с шести лет. Но с тех пор моя карьера находится в восходящей траектории, хотя по пути было много сложностей и сложных моментов. Тем не менее, учитывая мое положение сейчас, все это стоило того", — цитирует Гомеса ESPN.
05.09.2024 09:00
Просмотров: 639
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игры у МЮ нет - пойдёт борьба за место в первой десятке, по "игре"
(ответить)
Почему Карсли не позвал Харви Барнса?! Выглядит сейчас одним из лучших
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий