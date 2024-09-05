Киран Триппьер рвется в Турцию

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер настаивает на своем отъезде в Турцию в ближайшие дни.

Несмотря на то, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уже озвучил свое желание сохранить Триппьера, новый сезон Киран начал на скамейке запасных, проигрывая конкуренцию Тино Ливраменто.



33-летний Триппьер, недавно объявивший об уходе из сборной Англии, не собирается мириться с ролью запасного игрока, а Турция остается единственным доступным для него направлением.



По информации talkSPORT, в услугах Триппьера заинтересованы "Фенербахче" Жозе Моуриньо и "Бешикташ", и Киран делает все возможное, чтобы убедить "Ньюкасл" его отпустить.



Добавим, трансферное окно в Турции закрывается 13 сентября.