Каземиро хочет остаться в "Юнайтед"

Полузащитник Каземиро хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и не собирается переходить в турецкий "Галатасарай".

Накануне издание The Times сообщило, что проваливший матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Каземиро может вскоре уехать в Турцию, где трансферное окно еще открыто.



Предполагается, что "Юнайтед" открыт к расставанию с 32-летним бразильцем — особенно после того, как "красные дьяволы" приобрели Мануэля Угарте из ПСЖ за 50.5 млн. фунтов.



Однако Daily Mail утверждает, что Каземиро настроен сражаться за свое место в основе "Юнайтед". Вариант с "Галатасараем" не интересует бывшего игрока "Реала".



Кроме того, Каземиро получает в "Юнайтед" 375,000 фунтов в неделю, и рассчитывать на такие деньги в Стамбуле ветеран не мог бы.