Каземиро хочет остаться в "Юнайтед"

Каземиро Полузащитник Каземиро хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и не собирается переходить в турецкий "Галатасарай".

Накануне издание The Times сообщило, что проваливший матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Каземиро может вскоре уехать в Турцию, где трансферное окно еще открыто.

Предполагается, что "Юнайтед" открыт к расставанию с 32-летним бразильцем — особенно после того, как "красные дьяволы" приобрели Мануэля Угарте из ПСЖ за 50.5 млн. фунтов.

Однако Daily Mail утверждает, что Каземиро настроен сражаться за свое место в основе "Юнайтед". Вариант с "Галатасараем" не интересует бывшего игрока "Реала".

Кроме того, Каземиро получает в "Юнайтед" 375,000 фунтов в неделю, и рассчитывать на такие деньги в Стамбуле ветеран не мог бы.


Метки Галатасарай, Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 434

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. smokekush 05.09.2024 08:03 # smokekush
    Ну если бы Тен хаг правильно использовал каземиро, а так он дал Ливерпулю трахнуть казе в задницу, на майну плюс Фернандеш (ложная девятка), поставь ты в помощь казе того же нашего блонда, фернандеша вперёд и убери рэшфорда на*Уй уже наконец, что там за сверх супер тактики от Тен хаг в, которые нихера не работают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: