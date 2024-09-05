Каземиро хочет остаться в "Юнайтед"
Полузащитник Каземиро хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и не собирается переходить в турецкий "Галатасарай".
Накануне издание The Times сообщило, что проваливший матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" Каземиро может вскоре уехать в Турцию, где трансферное окно еще открыто.
Предполагается, что "Юнайтед" открыт к расставанию с 32-летним бразильцем — особенно после того, как "красные дьяволы" приобрели Мануэля Угарте из ПСЖ за 50.5 млн. фунтов.
Однако Daily Mail утверждает, что Каземиро настроен сражаться за свое место в основе "Юнайтед". Вариант с "Галатасараем" не интересует бывшего игрока "Реала".
Кроме того, Каземиро получает в "Юнайтед" 375,000 фунтов в неделю, и рассчитывать на такие деньги в Стамбуле ветеран не мог бы.
05.09.2024 07:00
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Ну если бы Тен хаг правильно использовал каземиро, а так он дал Ливерпулю трахнуть казе в задницу, на майну плюс Фернандеш (ложная девятка), поставь ты в помощь казе того же нашего блонда, фернандеша вперёд и убери рэшфорда на*Уй уже наконец, что там за сверх супер тактики от Тен хаг в, которые нихера не работают
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