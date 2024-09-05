"Ливерпуль" предложит новый контракт Луису Диасу

Луис Диас "Ливерпуль" готовится начать переговоры со своим нападающим Луисом Диасом о новом контракте.

Диаса настойчиво связывали с уходом из "Ливерпуля" минувшим летом, отправляя Луиса в Барселону" и ПСЖ. По слухам, "красные" хотели пригласить Энтони Гордона из "Ньюкасла" на место 27-летнего игрока сборной Колумбии.

Однако Луис остался и в великолепной форме начал новый сезон, забив три гола и отдав одну результативную передачу в трех матчах Премьер-Лиги.

От действующего контракта Диаса остается еще три года, но talkSPORT стало известно, что "Ливерпуль" собирается продлить сотрудничество с Луисом на более длительный срок, заодно наградив экс-игрока "Порту" за достигнутый прогресс.

В данный момент Диас является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Арне Слота, получая около 55,000 фунтов в неделю, и новый контракт позволит исправить это недоразумение.


Метки Диас, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2024 06:00

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