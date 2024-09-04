"Сити" сыграет два матча в течение 49 часов

Позже в сентябре "Манчестер Сити" предстоит сыграть два матча в течение 49 часов — благодаря "Манчестер Юнайтед".

22 сентября "Сити" проведет важнейший матч Премьер-Лиги, сразившись дома против "Арсенала", своего основного конкурента в двух предыдущих сезонах.



А уже 24 сентября "Сити" примет на "Этихад" "Уотфорд" из Чемпионшипа в рамках третьего раунда Кубка Лиги.



Невозможность перенести кубковый матч против "Уотфорда" на среду связана с тем, что 25 сентября "Юнайтед" играет в Лиге Европы против "Твенте", сообщает Manchester Evening News.



Полиция Манчестера не разрешает "Сити" и "Юнайтед" играть свои домашние матчи в один день, а УЕФА оказался не готов перенести игру "красных дьяволов" с "Твенте", чтобы облегчить жизнь "горожанам".