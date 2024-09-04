Премьер-Лига может выставить "Сити" счет на восьмизначную сумму после дела о 115 нарушениях

Манчестер Сити Премьер-Лига может заставить "Манчестер Сити" выплатить десятки миллионов фунтов, даже если "горожане" будут оправданы по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

В прошлом сезоне Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушения правил ФФП, хотя в результате апелляции "ириски" смягчили наказание до шести баллов штрафа.

Как сообщает Daily Mail, затем Премьер-Лига потребовала с "Эвертона" оплатить счет на 4.9 млн. фунтов, в которые лига оценила свои юридические издержки.

В конце концов "Эвертон" возместил только 1.7 млн. фунтов, а остальные 3.2 млн. фунтов взяла на себя Премьер-Лига.

Дело "Сити" является гораздо более комплексным и, независимо от своего исхода, требует гораздо больше усилий со стороны юристов.

Утверждается, что в итоге "горожанам" может быть выставлен счет на восьмизначную сумму. Клуб с "Этихад" лишь может попытаться оспорить ее размер.

Добавим, когда несколько лет назад "Сити" пытался оспорить свое исключение из Лиги Чемпионов, "горожане" наняли адвоката Дэвида Панника, чья ставка составляет около 5,000 фунтов в час.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 04.09.2024 23:02 # seregaball
    Это сколько 10 лямов, для них 10 лям, как для меня 100 рублей

    (ответить)

  2. superglor 04.09.2024 22:31 # superglor
    Да пока эти xyeсосы судятся, Великий Сити выиграет еще несколько чашек. Потом кинем копеечный штраф и все. История помнит победителей.

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  3. zaeba1l 04.09.2024 22:27 # zaeba1l
    Да какие тут штрафы? Тупо надо лишать трофеев, очков и отправить в чемпионшип.. Чтобы всем олигархам было неповадно портить спорт.

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