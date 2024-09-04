Премьер-Лига может выставить "Сити" счет на восьмизначную сумму после дела о 115 нарушениях

Премьер-Лига может заставить "Манчестер Сити" выплатить десятки миллионов фунтов, даже если "горожане" будут оправданы по делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

В прошлом сезоне Премьер-Лига сняла с "Эвертона" 10 очков за нарушения правил ФФП, хотя в результате апелляции "ириски" смягчили наказание до шести баллов штрафа.



Как сообщает Daily Mail, затем Премьер-Лига потребовала с "Эвертона" оплатить счет на 4.9 млн. фунтов, в которые лига оценила свои юридические издержки.



В конце концов "Эвертон" возместил только 1.7 млн. фунтов, а остальные 3.2 млн. фунтов взяла на себя Премьер-Лига.



Дело "Сити" является гораздо более комплексным и, независимо от своего исхода, требует гораздо больше усилий со стороны юристов.



Утверждается, что в итоге "горожанам" может быть выставлен счет на восьмизначную сумму. Клуб с "Этихад" лишь может попытаться оспорить ее размер.



Добавим, когда несколько лет назад "Сити" пытался оспорить свое исключение из Лиги Чемпионов, "горожане" наняли адвоката Дэвида Панника, чья ставка составляет около 5,000 фунтов в час.