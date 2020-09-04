Осимхен может приехать в Премьер-Лигу в январе

Нападающий Виктор Осимхен будет доступен для "Челси" и других грандов Премьер-Лиги в январе.

На исходе летнего трансферного окна переговоры с Осимхеном вел "Челси", однако "синим" так и не удалось достичь компромисса с Виктором до дедлайна 30 августа.



Вскоре закрылось и окно в Саудовской Аравии, а когда Осимхен понял, что будет отстранен от первой команды "Наполи" минимум до января, то согласился отправиться в "Галатасарай".



По информации журналиста Бена Джейкобса, Осимхен уже прошел медобследование и присоединился к "Галатасараю" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.



Вместе с этим арендное соглашение предусматривает возможность досрочного прекращения, если в январе кто-нибудь согласится выплатить отступные за Осимхена в январе. В таком случае "Галатасараю" будет положена некоторая компенсация.



При этом размер отступных был снижен со 130 миллионов евро (109.6 млн. фунтов) до 75 млн. евро (62.4 млн. фунтов), что делает трансфер нигерийского бомбардира в зимнее окно более чем реальным.