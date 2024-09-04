Премьер-Лига одобрила продажу "Челси" двух отелей

Тодд Бели Премьер-Лига одобрила продажу "Челси" двух отелей при "Стэмфорд Бридж" за 76.5 млн. фунтов своей родственной компании.

Опубликованный в апреле финансовый отчет "Челси" за сезон 2022/23 говорит, что убыток "синих" составил 89.9 млн. фунтов.

Ели бы не фиктивная продажа двух отелей, этот показатель составил бы 166.4 млн. фунтов, и "Челси" рисковал бы подвергнуться санкциям со стороны Премьер-Лиги за нарушение правил финансового фейр-плей.

Суть сделки в том, что два отеля перешли в собственность от Chelsea FC Holdings Ltd к BlueCo 22 Properties Ltd. При этом обе компании являются дочерними для BlueCo 22 Ltd, через которую Тодд Бели и партнеры владеют "Челси".

Фактически речь идет о том, что владельцы переложили деньги из одного своего кармана в другой, и УЕФА с Футбольной Лигой запрещают такого рода сделки, но Премьер-Лига не увидела здесь нарушений как и не увидела завышения стоимости объекта, сообщает ESPN.


Метки Премьер-Лига, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2024 20:00

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