Премьер-Лига одобрила продажу "Челси" двух отелей при "Стэмфорд Бридж" за 76.5 млн. фунтов своей родственной компании.

Опубликованный в апреле финансовый отчет "Челси" за сезон 2022/23 говорит, что убыток "синих" составил 89.9 млн. фунтов.



Ели бы не фиктивная продажа двух отелей, этот показатель составил бы 166.4 млн. фунтов, и "Челси" рисковал бы подвергнуться санкциям со стороны Премьер-Лиги за нарушение правил финансового фейр-плей.



Суть сделки в том, что два отеля перешли в собственность от Chelsea FC Holdings Ltd к BlueCo 22 Properties Ltd. При этом обе компании являются дочерними для BlueCo 22 Ltd, через которую Тодд Бели и партнеры владеют "Челси".



Фактически речь идет о том, что владельцы переложили деньги из одного своего кармана в другой, и УЕФА с Футбольной Лигой запрещают такого рода сделки, но Премьер-Лига не увидела здесь нарушений как и не увидела завышения стоимости объекта, сообщает ESPN.